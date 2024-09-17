Владимир Федотов объяснил свой иск в отношении ЦСКА

Тренер Владимир Федотов объяснил свой иск против ЦСКА касательно выплаты компенсации со стороны московского клуба.

«Наверное, как всегда, расставания не бывают простыми. Даже в хорошие времена, после достижения каких-то результатов. Это всегда история, где кто-то остаётся неудовлетворён, обижен. Хотя слово «обижен» не подходит, есть другие правильные слова в этой ситуации. Но это точно не война, это юридический спор. Он никак не связан с отношениями между мной и клубом», — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».

Ранее сообщалось, что палата по разрешению споров РФС рассмотрела заявление Федотова в отношении ЦСКА и приняла решение отказать российскому специалисту в выплате компенсации. Позже стало известно, что Федотов допускает подачу иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) против московского ЦСКА.

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