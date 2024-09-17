Дзюба высказался о возможном возвращении в сборную России

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос о возможном вызове в сборную России.

«Верю ли, что ещё сыграю хотя бы раз за национальную команду? Против Вьетнама, Кубы… Кого там ещё… Гватемалы, Камбоджи — вообще легко! Могу даже нетрезвым выйти, в принципе. От Карпина, конечно, зависит. Он ведь решает, кто будет играть за сборную», — приводят слова Дзюбы «Известия».

Напомним, 12 сентября «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 2 млн.

Артём Дзюба провёл тренировку по боксу с Роем Джонсом: