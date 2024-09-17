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Глава Дагестана заявил о возможной реконструкции «Анжи Арены»

Глава Дагестана заявил о возможной реконструкции «Анжи Арены»
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Глава Дагестана Сергей Меликов допустил, что в следующем году начнётся реконструкция стадиона «Анжи Арена» в Каспийске.

«Мы планируем в зимнюю паузу заняться газоном. В дальнейшем будем решать вопросы перспективы реконструкции или неполного, но постепенного совершенствования материальной базы на этом стадионе», – приводит слова Меликова «РБ Спорт».

«Анжи Арена» была построена в 2003 году как домашний стадион местного «Анжи». В 2013 году она была реконструирована на деньги нового владельца – Сулеймана Керимова. Сейчас свои домашние игры проводит на ней махачкалинское «Динамо». Команда занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав девять очков за девять матчей.

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