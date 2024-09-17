«Соревнуемся с «Ахматом». В ЦСКА рассказали о трудностях из-за санкций

Заместитель генерального директора московского ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелёв рассказал о сложностях в работе московского клуба на зарубежном трансферном рынке.

«ЦСКА за последние три года напрямую заплатил куда бы то ни было ровно 0 рублей 0 копеек. Как я всегда говорю: «Мы чемпионы мира среди клубов, которые под санкциями». Мы и «Ахмат» — два клуба, мы между собой соревнуемся.

Проблема в том, что другие клубы, у которых основной банк или спонсор под санкциями, могут провести платёж через каких-то платёжных агентов, через третьих лиц. Но даже если в документах нет ЦСКА, но контрагент узнаёт, что эта сделка в интересах ЦСКА, банки её просто отменяют. У нас несколько раз деньги возвращались из различных стран по различным трансферам, когда они пройдут четыре банка-корреспондента и на пятом разворачиваются обратно», — сказал Шевелёв в программе «Итоги» на YouTube-канале «Это футбол, брат».

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