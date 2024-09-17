Владимир Федотов дал оценку своей работе в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал оценку своей работе в московском клубе.

«Очень тепло и позитивно вспоминаю два года, проведённые в ЦСКА. Это не отнять. И команда на самом деле прониклась нашими идеями, целями, задачами. Серебряные медали, Кубок России, который мы подняли, то единение, атмосфера, которая позволила этому случиться, — все стремились к решению этой задачи. Результат — вторичен. Он важен, но есть и другие сослагательные.

Самое главное — оценка наших болельщиков. Неважно, как встречают, не надо этого бояться. Важно, как тебя будут провожать. Надеюсь, мы в этом плане делали все верно, и оценка — за нашими болельщиками, которые нас поддерживали на протяжении двух лет», — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».

Напомним, после завершения минувшего сезона Владимир Федотов был уволен с поста главного тренера московского ЦСКА. Вместо него был назначен сербский специалист Марко Николич.

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