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Орещук оценил шансы Дзюбы побить рекорд Лоськова в чемпионате России

Орещук оценил шансы Дзюбы побить рекорд Лоськова в чемпионате России
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Футбольный агент Роман Орещук оценил шансы российского нападающего Артёма Дзюбы побить рекорд Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас».

«Легко, даже не сомневаюсь. Артем мотивирован. Может, он пока не в лучшей физической форме, ему нужно время ее набрать. У нас логика в клубах такая, что лучше взять лояльного тренеру футболиста уровня ниже. С тяжелыми по характеру игроками никто связываться не хочет, а они в основном и дают результат. В этом и есть мастерство спортивного директора и главного тренера — искать подход к таким людям», — сказал Орещук в эфире «Матч ТВ».

Лоськов рекордсмен по системе «гол+пас» (120+145) за всю историю чемпионата России. На счету Дзюбы сейчас (160+96) очков. Чтобы побить рекорд Лоськова ему нужно набрать девять очков.

В дебютном матче за «Акрон» в РПЛ Дзюба отметился результативной передачей.

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