Главный тренер «Акрона» Тедеев прокомментировал переход Дзюбы в клуб

Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев прокомментировал переход нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинский клуб.

«Мне позвонил спортивный директор нашего клуба Арам Задоян, который спросил меня, как я смотрю на приход Дзюбы. Для меня это было неожиданно, я думал, что Артём будет выбирать клуб с какими‑то традициями определёнными. Но когда мне сказали о возможности подписать его, то я сразу дал согласие.

Мы успели с Артёмом пообщаться о жизни, нашли много общего. Самое главное, что мне понравилось — он глубоко верующий человек, как и я. Это приятно удивило. Также обсудили, как мы будет двигаться дальше. Артём — человек победитель и настоящий профессионал, и мы вместе будем стремиться к успехам. Дзюба будет делать все от себя зависящее, чтобы вернуться в оптимальную форму», — сказал Тедеев в эфире «Матче Премьер».

Напомним, 12 сентября «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 2 млн.