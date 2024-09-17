Дзюба ответил на вопрос, мог ли он перейти в «Крылья Советов»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос, мог ли он перейти в самарские «Крылья Советов».

«Я тоже слышал про это, что какие-то возможности были. Но на самом деле я не занимался этим. Моя территория — это футбольное поле. Все, что около, я не очень люблю. Все эти агентские дела я тоже не очень люблю. Поэтому… К сожалению, такое время не очень хорошее, где очень многое агенты решают. Так что мне это неинтересно», — приводит слова Дзюбы «Известия».

Напомним, 12 сентября Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 2 млн.

Артём Дзюба провёл тренировку по боксу с Роем Джонсом: