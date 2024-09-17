Тен Хаг: Антони должен прийти в себя

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о бразильском вингере Антони.

«Антони должен прийти в себя, и у него есть возможность это сделать. Если он будет делать правильные вещи, он сможет составить конкуренцию нашим молодым талантам», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, Антони перешёл из «Аякса» в 2022 году за € 95 млн. Действующее соглашение между «Манчестер Юнайтед» и игроком рассчитано ещё на три года.

В предыдущем сезоне нападающий сыграл 38 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. В новом сезоне игрок появился на поле один раз.

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