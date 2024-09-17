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Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о новом формате Лиги чемпионов

Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о новом формате Лиги чемпионов
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о новом формате Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как человек, любящий футбол, я знаю, что каждый вечер у нас будет интересный матч. Например, завтра все, кто любит футбол, с нетерпением ждут нашей игры. Это положительно и для болельщиков, и для игроков», — приводит слова Слота официальный сайт УЕФА.

17 сентября «Ливерпуль» встретится с «Миланом». Встреча состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро», начало – 22:00 мск.

Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяется топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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