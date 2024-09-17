«Барселона» приняла решение по будущему Ламина Ямаля

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль с большей долей вероятности продлит своё соглашение с каталонской командой.

Как сообщает Marca, следующим летом, когда футболисту исполнится 18 лет, каталонский клуб предложит игроку подписать новый контракт до 2030 года на существенно улучшенных условиях.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 17-летнего футболиста «Барселоны» Ламина Ямаля в € 120 млн. В текущем сезоне футболист принял участие в пяти матчах за клуб во всех турнирах, отметившись тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее соглашение Ямаля с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2026 года.

17-летний Ямаль с голым торсом под музыку отдыхает на катере: