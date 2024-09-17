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В ЦСКА заявили, что клуб не сможет бороться за чемпионство

В ЦСКА заявили, что клуб не сможет бороться за чемпионство
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Заместитель генерального директора московского ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелёв прокомментировал перспективы команды.

«Мы можем сколько угодно менять тренеров, но на данный момент наши возможности позволяют бороться за места со второго по шестое. В моём понимании они (команды, которые борются за них) между собой ничем не отличаются. ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо» и «Краснодар», — сказал Шевелёв в программе «Итоги» на YouTube-канале «Это футбол, брат».

ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе московской команды 13 очков. В следующем матче подопечные Марко Николича сыграют с «Краснодаром» в рамках Фонбет Кубка России, игра состоится 18 сентября.

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