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Радимов похвалил Дзюбу за его решение продолжить карьеру в «Акроне»

Радимов похвалил Дзюбу за его решение продолжить карьеру в «Акроне»
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал переход нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

«У Дзюбы уже серьёзный возраст для профессионального футбола, но заканчивать карьеру он не хотел. Молодец, что нашёл команду. Понятно, что из клубов первой шестерки им никто не интересовался. Но он получил шанс продолжить карьеру. У него есть стимул побить рекорд Александра Кержакова. Хорошо, что Дзюба в РПЛ. Всем от этого будет интереснее», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 12 сентября Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 2 млн.

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