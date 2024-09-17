В ЦСКА рассказали, что Гуарирапа тяжело переживал сорвавшийся переход в «Зенит»

Заместитель генерального директора московского ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелёв рассказал, что нападающий Сауль Гуарирапа тяжело переживал сорвавшийся переход из «Сочи» в «Зенит».

«Я не знаю, что произошло в «Зените», но знаю, что на Гуарирапу это очень сильно повлияло. Когда ты практически имеешь контракт с самым богатым клубом страны, а вместо тебя берут Соболева и Гонду, это тяжело пережить 21-летнему парню. Достаточно долгое время ушло, чтобы он осознал, что он не игрок «Зенита», — сказал Шевелёв в программе «Итоги» на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Напомним, Гуарирапа присоединился к ЦСКА на правах аренды из «Сочи». Контракт рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.