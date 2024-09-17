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Анчелотти высказался о предстоящем матче «Реала» со «Штутгартом» в Лиге чемпионов

Анчелотти высказался о предстоящем матче «Реала» со «Штутгартом» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Штутгартом» в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнесс проделал фантастическую работу в прошлом году. Это очень хорошая команда, хорошо организованная, и завтра мы увидим очень интересный матч. Мы потеряли важных игроков, таких как Кроос, Начо и Хоселу. Мы заменили Хоселу лучшим или одним из лучших игроков в мире. Я думаю, что у нас лучший состав, чем в прошлом году», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Матч первого тура между «Реалом» и «Штутгартом» пройдёт 17 сентября, начало – 22:00 мск.

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