Анчелотти высказался о предстоящем матче «Реала» со «Штутгартом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Штутгартом» в Лиге чемпионов.

«Тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнесс проделал фантастическую работу в прошлом году. Это очень хорошая команда, хорошо организованная, и завтра мы увидим очень интересный матч. Мы потеряли важных игроков, таких как Кроос, Начо и Хоселу. Мы заменили Хоселу лучшим или одним из лучших игроков в мире. Я думаю, что у нас лучший состав, чем в прошлом году», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Матч первого тура между «Реалом» и «Штутгартом» пройдёт 17 сентября, начало – 22:00 мск.

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