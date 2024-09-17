Тренер «Зенита» ответил на слухи о том, что некоторые игроки отказались сидеть с Соболевым

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра отреагировал на информацию о том, что несколько россиян из состава «Зенита» отказались сидеть рядом с нападающим Александром Соболевым в раздевалке команды.

«Слухи о том, что российские игроки не хотят сидеть с ним в раздевалке? Это смешно, даже ответить нечего! Не помню, с кем он сидит, но рядом со всеми, общается со всеми», — приводит слова де Оливейры Риа Новости Спорт.

30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трёхлетнего контракта с Соболевым с опцией продления ещё на один сезон. Соболев дебютировал за «Зенит» в матче РПЛ с ЦСКА. Россиянин вышел в стартовом составе и был заменён на 60-й минуте.

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