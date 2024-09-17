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Игрок «Оренбурга» Томпсон: в России намного безопаснее и спокойнее, чем в Чили

Игрок «Оренбурга» Томпсон: в России намного безопаснее и спокойнее, чем в Чили
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Полузащитник «Оренбурга» Хорди Томпсон заявил, что в России намного безопаснее и спокойнее, чем в Чили.

«Вот что действительно привлекло моё внимание. В Оренбурге в восемь часов вечера дети на улице спокойно играют, общаются с друзьями. Родители гуляют с детьми в парках, даже когда темно. В Латинской Америке такое представить просто невозможно. В плане безопасности в России намного спокойней. В Чили легко могут похитить ребёнка с детской площадки, а потом требовать с родителей выкуп. Поэтому у нас в стране никто не рискнёт выходить гулять так поздно, случиться может всё что угодно, — сказал Томпсон в эфире «Матч Премьер».

Ранее футболист московского ЦСКА Виктор Давила покинул клуб из-за соображений безопасности.

Напомним, чилиец Хорди Томпсон играет за «Оренбург» с 2024 года. Его действующее трудовое соглашение с командой рассчитано до лета 2027 года.

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