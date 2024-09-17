Тибо Куртуа высказался о взаимоотношениях с экс-вратарём «Реала» Кейлором Навасом

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал о взаимоотношениях с 37-летним коста-риканским экс-голкипером «сливочных» Кейлором Навасом.

«Когда я пришёл в «Реал Мадрид», заметил, что Кейлор Навас считает, что я вторгаюсь в его пространство», — приводит слова Куртуа издание The Sun в соцсети Х (ранее Twittеr).

Напомним, Тибо Куртуа подписал контракт с «Реалом» в августе 2018 года. Действующее соглашение рассчитано до конца июня 2026 года. В этом сезоне голкипер уже сыграл в шести матчах, в которых пропустил два гола. Стоимость 32-летнего вратаря, по информации портала Transfermarkt, составляет € 28 млн.