В Испании рассказали о больших проблемах Винисиуса внутри «Реала»

У вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора ухудшаются отношения внутри клуба. Поведением игрока недовольны многие люди в команде, сообщает издание Cadena Ser со ссылкой на журналиста Антона Мину.

«Он должен изменить свой образ поведения прямо сейчас, потому что теряет поддержку внутри клуба из-за этого. Винисиус хорошо показал себя в играх, которые он провёл в августе, но теперь всё изменилось, и в клубе всё чаще слышны мнения, которые говорят о том, что ему пора делать шаг вперёд.

Главным образом потому, что игрок не пользуется поддержкой, которую клуб оказывает ему с момента его прибытия в «Реал». Он видел, как клуб защищает его и как его поддерживают товарищи по команде, но им уже не нравится нынешний Винисиус. Бразилец более сосредоточен на других темах, он на 100% не в футболе. Это правда, что он продолжает забивать, но я чувствую беспокойство по поводу того, как продвигается ситуация Вини. Казалось, что это не так уж важно, но в последние недели у меня есть беспокойство, заметил в разговоре с окружением Винисиуса, что, по его мнению, единственной защитой в клубе для него является только Анчелотти», — приводит слова журналиста издание.

Напомним, ранее Винисиус заявил, что Испанию должны лишить права принимать матчи следующего Евро, если в стране не изменится ситуация с расизмом. Данное заявление вызвало массовые негативные реакции в адрес бразильца.

Фердинанд 9 раз за 30 секунд повторил фразу о «ЗМ» Винисиусу