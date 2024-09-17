Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг объяснил отсутствие игровых минут у Антони

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игровом времени бразильского вингера Антони. В нынешнем сезоне бразилец провёл на поле суммарно одну минуту в одном матче АПЛ.

«Антони борется, борется за своё место на поле. Это то, чего мы ждём от каждого игрока в составе «Манчестер Юнайтед». Игроки должны бороться. Конечно, Антони нетерпелив, он хочет играть всегда, но у нас есть Амад [Диалло] и Гарначо, которые были очень эффективны, Рашфорд забил гол на выходных…. Антони должен заслужить право на тренировках. Другие футболисты на его позиции играют хорошо, так что Антони должен быть ещё лучше, чтобы играть», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, Антони перешёл из «Аякса» в 2022 году за € 95 млн. Действующее соглашение между «Манчестер Юнайтед» и игроком рассчитано ещё на три года.

В предыдущем сезоне нападающий сыграл 38 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. В новом сезоне игрок появился на поле один раз.