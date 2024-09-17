«ПСЖ» вступился за Мендеша, подвергшегося расистским оскорблениям после игры с «Брестом»

Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш получил поддержку от клуба, когда стал объектом оскорбительных и расистских комментариев в социальных сетях после победного матча в рамках 4-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (3:1).

«ПСЖ» не терпит расизма, антисемитизма или любой другой формы дискриминации. Расовые оскорбления в адрес Нуно Мендеша абсолютно неприемлемы… мы работаем с соответствующими властями и ассоциациями, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности за свои действия», — приводит слова руководства клуба ESPN.

Напомним, после матча с «Брестом» Мендеш поделился на своей странице в соцсети полученным им сообщением расистского характера.