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«ПСЖ» вступился за Мендеша, подвергшегося расистским оскорблениям после игры с «Брестом»

«ПСЖ» вступился за Мендеша, подвергшегося расистским оскорблениям после игры с «Брестом»
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Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш получил поддержку от клуба, когда стал объектом оскорбительных и расистских комментариев в социальных сетях после победного матча в рамках 4-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (3:1).

Франция — Лига 1 . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Брест
Брест
0:1 дель Кастильо – 29'     1:1 Дембеле – 42'     2:1 Руис – 73'     3:1 Дембеле – 74'    

«ПСЖ» не терпит расизма, антисемитизма или любой другой формы дискриминации. Расовые оскорбления в адрес Нуно Мендеша абсолютно неприемлемы… мы работаем с соответствующими властями и ассоциациями, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности за свои действия», — приводит слова руководства клуба ESPN.

Напомним, после матча с «Брестом» Мендеш поделился на своей странице в соцсети полученным им сообщением расистского характера.

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