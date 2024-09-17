Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Французские СМИ: Матвей Сафонов готов усилить давление на Доннарумму

Французские СМИ: Матвей Сафонов готов усилить давление на Доннарумму
Аудио-версия:
Комментарии

Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов по-прежнему не готов мириться с ролью запасного вратаря, сообщает издание Get French Footballl News.

По сведениям источника, Сафонов, как уже сообщалось ранее, выйдет в стартовом составе клуба на грядущую игру Лиги чемпионов с «Жироной» из-за небольшого повреждения подколенного сухожилия у основного голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. Россиянин получит свой шанс возможно даже ранее, чем планировалось тренерским штабом. Сафонов своей игрой в отсутствии Доннаруммы планирует усилить давление и заставить тренерский штаб пересмотреть роли вратарей клуба, сломав ранее непоколебимый статус Доннаруммы, как первого номера.

Напомним, Матвей пока не принял участия ни в одном официальном матче парижан.

Игра между «ПСЖ» и «Жироной» начнётся в 22:00 мск 18 сентября.

Ответ Сафонову, поцелуй Станковича и как купить Батракова

Материалы по теме
Не только Сафонов и Миранчуки. Кто из россиян уехал из РПЛ или поменял клуб за рубежом
Не только Сафонов и Миранчуки. Кто из россиян уехал из РПЛ или поменял клуб за рубежом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android