Один из лидеров «Барселоны» мог уйти из клуба в прошлом сезоне из-за Хави — Адриан Санчес

Центральный полузащитник «Барселоны» Педри мог уйти из команды в прошлом сезоне из-за конфликта с бывшим главным тренером каталонцев Хави. Об этом сообщает испанский журналист Адриан Санчес в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в окружении Педри чувствовали, что кто-то в тренерском штабе Хави подталкивал футболиста к уходу.

Отметим, в этом сезоне полузащитник уже сыграл в пяти матчах, где успел отметиться двумя голами.

Напомним, в минувшем сезоне Педри принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.