Испанский журналист: болельщики ждут возвращения Захаряна, Арсена не хватает команде

Радиоведущий Onda Caro, испанский журналист Иньиго Таберна высказался о травмированном 21-летнем российском полузащитнике Арсене Захаряне, выступающем за «Реал Сосьедад».

«Сложно сказать, как Захарян вернётся после травмы. Сейчас он восстанавливается после травмы лодыжки, больше у нас нет информации. Наверняка болельщики «Сосьедада» ждут возвращения Арсена, потому что команда плохо стартовала в сезоне.

Захаряна однозначно не хватает команде. В этом сезоне от него ждут многого, как только он адаптируется к команде и городу», – приводит слова журналиста Metaratings.

21-летний Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. За этот период российский полузащитник принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

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