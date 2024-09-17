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Деменко рассказал, за счёт чего «Спартак» может улучшить свою игру

Деменко рассказал, за счёт чего «Спартак» может улучшить свою игру
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Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко высказался о неудаче «красно-белых» в матче с махачкалинским «Динамо» (1:1) и рассказал, за счёт чего команда может улучшить свою игру.

— Как восприняли ничью с дебютантом РПЛ?

— Бывает, что соперник неудобный. Но если говорить об амбициях «Спартака», надо вытягивать такие матчи и проходить неудобные команды.

— «Спартак» практически не попадал в створ ворот. Это удивляет?

— Моменты были, но футболисты действительно не попадали в створ в самых выгодных моментах. Подвело исполнительское мастерство. Ну и игра соперника тоже на этом сказалась. Бывало, динамовцы действовали чрезмерно грубо, но иначе они не смогли бы сдержать гостей. Я был удивлен тем, что когда «Динамо» пропустило, то не раскрылось. Ребята бились и старались по максимуму.

— Может быть, атакующий потенциал «Спартака» переоценен?

— Во всяком случае, игра против команд с массированной обороной действительно является проблемой для «красно-белых». Это удивляет, потому что таких соперников надо проходить.

— У «Спартака» есть вариативность в атаке. Может Станкович выбирает не ту схему на матчи с такими соперниками?

— Просто ребятам надо проявлять больше характера в матчах, где надо добавлять больше эмоциональности. Иначе они не будут решать задачи. А мы видели, что после забитого мяча «Спартак» остановился. Стал ждать, что соперник раскроется. Это и сгубило.

— «Спартак» отстает от первого места на пять очков. Что об этом думаете?

— Это не критично. Другое дело, что не должна команда так терять очки.

— За счет чего «красно-белые» могут улучшить свою игру?

— За счет большего проявления характера. Эмоционально играть до конца» — приводит слова Деменко Евро-Футбол.Ру.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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