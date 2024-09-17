Давид Вилья сравнил Холанда и Мбаппе с Месси и Роналду

Бывший нападающий «Атлетико», «Валенсии» и «Барселоны» Давид Вилья назвал футболиста, которого хотел бы видеть в Ла Лиге.

«Холанда, ради футбольной атмосферы. Холанд и Мбаппе в Ла Лиге… Надеюсь, Эрлинг сможет перейти в чемпионат Испании. Я не думаю, что они станут теми, кем были Лионель Месси и Криштиану Роналду, но было бы хорошо», — приводит слова Вильи Marca.

Напомним, Эрлинг Холанд на данный момент выступает за «Манчестер Сити», показываю высокую результативность. В четырёх стартовых турах АПЛ норвежец записал на свой счёт девять голов. У Мбаппе — три гола в пяти матчах за мадридский «Реал».

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