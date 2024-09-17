Деклан Райс дебютировал в качестве модели в рамках Лондонской недели моды

Опорный полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс выступил первый раз на подиуме в качестве модели в рамках Лондонской недели моды. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, 25-летний футболист представлял коллекцию бренда Labrum сезона весна-лето 2025.

Напомним, Деклан Райс выступает за «Арсенал» с июля 2023 года. Действующий контракт между игроком и клубом рассчитан до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне полузащитник уже сыграл в трёх играх, результативными действиями не отметился. В минувшем сезоне футболист провёл 51 игру, забил семь голов и сделал 10 результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 120млн.