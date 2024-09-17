Карвахаль отреагировал на поведение Винисиуса с фанатами «Реала Сосьедад»

Правый защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал поведение вингера Винисиуса Жуниора в матче с «Реалом Сосьедад» (2:0).

«Жест Винисиуса после гола? Мы слышали оскорбления в его адрес. Если ты провоцируешь – ты получаешь в ответ», – сказал Карвахаль на пресс-конференции «Реала» перед матчей Лиги чемпионов со «Штутгартом».

Напомним, болельщики «Реала Сосьедад» оскорбляли Винисиуса Жуниора во время матча 5-го тура испанской Примеры. В частности, фанаты скандировали в адрес Винисиуса: «Глупый, глупый!» После того как бразильский футболист реализовал 11-метровый удар на 58-й минуте встречи, он поднёс палец к губам, предположительно показывая болельщикам соперника, что им нужно вести себя более корректно.

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