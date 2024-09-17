Легенда «Реала» Гути назвал имя игрока, которого жаждет видеть в клубе

Бывший полузащитник «Реала» Гути назвал футболиста, которого хотел бы видеть в мадридском клубе.

«Я подписал бы Холанда. Очень надеюсь, что он станет следующей целью Флорентино Переса», — приводит слова Гути испанское издание Marca.

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. На его счету 99 мячей в 103 матчах за клуб. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

В текущем сезоне в активе форварда девять голов в четырёх матчах АПЛ. Он возглавляет гонку бомбардиров турнира.

Эрлинг Холанд отдыхает на природе перед началом сезона