Игрок «Акрона» Савичев рассказал о важности каждого матча для команды

Полузащитник «Акрона» Константин Савичев ответил на вопрос о важности каждого матча после победы в игре 8-го тура МИР РПЛ с «Химками» (3:0).

– У «Акрона» за шесть дней три игры. Насколько важен в этой связи кубковый матч с «Факелом» в среду?

– Для нашего клуба каждый матч важен. Мы не делим матчи на важные и неважные. Влияет ли, что у «Факела» на один день подготовки больше? Думаю, это роли не сыграет. У нас отличная медицина, и тренерский штаб знает, как восстанавливать футболистов, – приводит слова Савичева Metaratings.

Напомним, следующий матч «Акрон» проведёт 18 сентября с «Факелом» в рамках 4-го тура Fonbet Кубка России.