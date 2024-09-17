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Игрок «Акрона» Савичев рассказал о важности каждого матча для команды

Игрок «Акрона» Савичев рассказал о важности каждого матча для команды
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Полузащитник «Акрона» Константин Савичев ответил на вопрос о важности каждого матча после победы в игре 8-го тура МИР РПЛ с «Химками» (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 0
Химки
Химки
1:0 Бакаев – 38'     2:0 Лончар – 44'     3:0 Хубулов – 90+1'    

– У «Акрона» за шесть дней три игры. Насколько важен в этой связи кубковый матч с «Факелом» в среду?

– Для нашего клуба каждый матч важен. Мы не делим матчи на важные и неважные. Влияет ли, что у «Факела» на один день подготовки больше? Думаю, это роли не сыграет. У нас отличная медицина, и тренерский штаб знает, как восстанавливать футболистов, – приводит слова Савичева Metaratings.

Напомним, следующий матч «Акрон» проведёт 18 сентября с «Факелом» в рамках 4-го тура Fonbet Кубка России.

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