Игрок «Акрона» Савичев рассказал о важности каждого матча для команды
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Полузащитник «Акрона» Константин Савичев ответил на вопрос о важности каждого матча после победы в игре 8-го тура МИР РПЛ с «Химками» (3:0).
МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 0
Химки
Химки
1:0 Бакаев – 38' 2:0 Лончар – 44' 3:0 Хубулов – 90+1'
– У «Акрона» за шесть дней три игры. Насколько важен в этой связи кубковый матч с «Факелом» в среду?
– Для нашего клуба каждый матч важен. Мы не делим матчи на важные и неважные. Влияет ли, что у «Факела» на один день подготовки больше? Думаю, это роли не сыграет. У нас отличная медицина, и тренерский штаб знает, как восстанавливать футболистов, – приводит слова Савичева Metaratings.
Напомним, следующий матч «Акрон» проведёт 18 сентября с «Факелом» в рамках 4-го тура Fonbet Кубка России.
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