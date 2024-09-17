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Карло Анчелотти обратился к футбольным чиновникам в связи с частыми травмами игроков

Карло Анчелотти обратился к футбольным чиновникам в связи с частыми травмами игроков
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти призвал футбольных функционеров рассмотреть сокращение количества матчей в сезоне в связи с участившимися травмами игроков.

«Расписание слишком напряжённое. У нас новый формат Лиги чемпионов, и никто не знает, как всё сложится. Но очевидно то, что у нас стало на две игры больше.

Если руководящие органы не начнут думать о футболистах, которые получают травмы, потому что слишком много играют, у нас возникнут большие проблемы. Я прошу их остановиться и подумать о сокращении количества матчей, чтобы сделать соревнования более привлекательными», — сказал Анчелотти на пресс-конференции в преддверии матча Лиги чемпионов со «Штутгартом».

«Реал» сыграет со «Штутгартом» сегодня, 17 сентября. Начало матча — в 22:00 мск.

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