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Реакция «Зенита» на вбросы о Соболеве, проблемы Винисиуса внутри «Реала». Главное к утру
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В тренерском штабе «Зенита» отреагировали на слухи о конфликте нападающего Александра Соболева с игроками команды, испанские СМИ сообщили об ухудшении внутриклубных отношений бразильского вингера Винисиуса Жуниора, «Металлург» потерпел пятое поражение в сезоне, уступив в гостях «Северстали» в матче КХЛ (2:5). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Тренер «Зенита» ответил на слухи о том, что некоторые игроки отказались сидеть с Соболевым.
  2. В Испании рассказали о больших проблемах Винисиуса внутри «Реала».
  3. «Металлург» потерпел пятое поражение в сезоне, уступив в гостях «Северстали».
  4. В ЦСКА заявили, что клуб не сможет бороться за чемпионство.
  5. Овечкина вызвали в тренировочный лагерь «Вашингтона» после информации о его травме.
  6. Даниил Медведев назвал самого тяжёлого для себя соперника.
  7. Сидни Кросби прокомментировал подписание нового контракта с «Питтсбургом» на $ 17,4 млн.
  8. Французские СМИ: Матвей Сафонов готов усилить давление на Доннарумму.
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