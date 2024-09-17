Реакция «Зенита» на вбросы о Соболеве, проблемы Винисиуса внутри «Реала». Главное к утру
В тренерском штабе «Зенита» отреагировали на слухи о конфликте нападающего Александра Соболева с игроками команды, испанские СМИ сообщили об ухудшении внутриклубных отношений бразильского вингера Винисиуса Жуниора, «Металлург» потерпел пятое поражение в сезоне, уступив в гостях «Северстали» в матче КХЛ (2:5). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Тренер «Зенита» ответил на слухи о том, что некоторые игроки отказались сидеть с Соболевым.
- В Испании рассказали о больших проблемах Винисиуса внутри «Реала».
- «Металлург» потерпел пятое поражение в сезоне, уступив в гостях «Северстали».
- В ЦСКА заявили, что клуб не сможет бороться за чемпионство.
- Овечкина вызвали в тренировочный лагерь «Вашингтона» после информации о его травме.
- Даниил Медведев назвал самого тяжёлого для себя соперника.
- Сидни Кросби прокомментировал подписание нового контракта с «Питтсбургом» на $ 17,4 млн.
- Французские СМИ: Матвей Сафонов готов усилить давление на Доннарумму.
- Джон Джонс намерен завершить карьеру после боя с Миочичем.
- Карло Анчелотти обратился к футбольным чиновникам в связи с частыми травмами игроков.
Комментарии