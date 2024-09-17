Реакция «Зенита» на вбросы о Соболеве, проблемы Винисиуса внутри «Реала». Главное к утру

В тренерском штабе «Зенита» отреагировали на слухи о конфликте нападающего Александра Соболева с игроками команды, испанские СМИ сообщили об ухудшении внутриклубных отношений бразильского вингера Винисиуса Жуниора, «Металлург» потерпел пятое поражение в сезоне, уступив в гостях «Северстали» в матче КХЛ (2:5). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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