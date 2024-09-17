Клубы АПЛ считают, что лишение очков будет недостаточным наказанием для «Манчестер Сити»

Английские клубы считают, что возможное лишение очков будет недостаточным наказанием для «Манчестер Сити» за финансовые нарушения, сообщает The Telegraph.
Представители клубов, по данным источника, придерживаются мнения, что единоразовое снятие очков — даже если оно приведёт к понижению «горожан» в классе — не будет достаточно строгим наказанием, если большая часть обвинений будет доказана.
Источник также сообщает, что в качестве альтернативного варианта наказания одна из влиятельных футбольных фигур АПЛ предложила снимать очки с «Ман Сити» на протяжении нескольких сезонов подряд.
Напомним, АПЛ обвиняет «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансовых правил, которые, по их утверждению, происходили с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018. Дело включает более 100 эпизодов, в которых клуб якобы предоставлял некорректную информацию о своих доходах, расходах, а также о зарплатах тренеров и игроков.
Клубы АПЛ в поисках диктатора. ХиТ#182