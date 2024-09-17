Легенда «Реала» Гути высказался об участии «Атлетико» в чемпионской гонке Ла Лиги

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути высказался о шансах «Атлетико» побороться за титулы.

«Я надеюсь, что «Атлетико» — претендент на титул. Мы всегда говорим об «Атлетико» как о претенденте, но к декабрю они выбывают из гонки. Для Ла Лиги было бы хорошо, если бы они остались в ней [в гонке за титул]. Им не хватает последовательности, которая есть у «Мадрида» и «Барселоны» в постоянной борьбе за титулы», — приводят слова Гути испанское издание Marca.

Напомним, Гути выступал за мадридский «Реал» с 1994 года по 2010 год. За всю карьеру игрок провёл 608 матчей, забил 100 голов и сделал 108 результативных передач.