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Игрок «Акрона» рассказал о влиянии трансфера Артёма Дзюбы на команду

Игрок «Акрона» рассказал о влиянии трансфера Артёма Дзюбы на команду
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17-летний нападающий «Акрона» Дмитрий Пестряков ответил на вопрос, как изменилась атмосфера в команде с приходом Артёма Дзюбы.

– Сильно ли изменилась атмосфера внутри команды с приходом Дзюбы?

– Да, конечно. Мы все знали, что Артём – душа компании. Он реально умеет в позитивную сторону объединять всю команду. Молодых он не гоняет. Напротив, он становится связующим звеном между молодыми и возрастными игроками. Выстраивает в коллективе такую атмосферу, в результате которой все предрасположены друг к другу. И это очень нам помогает, — приводит слова Пестрякова Metaratings.

Напомним, следующий матч «Акрон» проведёт 18 сентября с «Факелом» в рамках 4-го тура Fonbet Кубка России.

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