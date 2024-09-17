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Фанатская группировка «Спартака» «Фратрия» жёстко высказалась о Fan ID в России

Фанатская группировка «Спартака» «Фратрия» жёстко высказалась о Fan ID в России
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Активная группа фанатов «Спартака» «Фратрия» опубликовала пост, жёстко высказавшись о Fan ID в российском футболе. Пост посвящён приглашению болельщиков на дерби молодёжки клуба с ЦСКА.

«Fan ID — убийца футбола! На молодёжном дерби ЦСКА — «Спартак» паспорт не нужен. Все на футбол!» — говорится в посте, опубликованном в телеграм-канале «Фратрии».

Напомним, с декабря 2022-го Fan ID нужно получать для посещения всех матчей РПЛ. После восьми туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона турнирную таблицу возглавляет «Зенит», набравший 20 очков. Второе место занимает «Краснодар» (18 очков). «Спартак» расположился на пятом месте с 15 очками.

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