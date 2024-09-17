Сегодня, 17 сентября, стартует Лига чемпионов сезона-2024/2025. «Чемпионат» представляет вашему вниманию расписание первого игрового дня нового розыгрыша ЛЧ.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 17 сентября:

19:45 мск. «Ювентус» – ПСВ;

19:45 мск. «Янг Бойз» – «Астон Вилла»;

22:00 мск. «Бавария» – «Динамо» Загреб;

22:00 мск. «Милан» – «Ливерпуль»;

22:00 мск. «Реал» Мадрид – «Штутгарт»;

22:00 мск. «Спортинг» – «Лилль».

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяется топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.