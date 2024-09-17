Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 17 сентября

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 17 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 сентября, стартует Лига чемпионов сезона-2024/2025. «Чемпионат» представляет вашему вниманию расписание первого игрового дня нового розыгрыша ЛЧ.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 17 сентября:

  • 19:45 мск. «Ювентус» – ПСВ;
  • 19:45 мск. «Янг Бойз» – «Астон Вилла»;
  • 22:00 мск. «Бавария» – «Динамо» Загреб;
  • 22:00 мск. «Милан» – «Ливерпуль»;
  • 22:00 мск. «Реал» Мадрид – «Штутгарт»;
  • 22:00 мск. «Спортинг» – «Лилль».

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяется топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Материалы по теме
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов — 2024/2025
Истории
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов — 2024/2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android