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Вратарь «Ахмата» Шелия: с Ташуевым мы заняли историческое пятое место, хочется повторить

Вратарь «Ахмата» Шелия: с Ташуевым мы заняли историческое пятое место, хочется повторить
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Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о возвращении Сергея Ташуева на пост главного тренера команды.

«У нас с Ташуевым был хороший результат — историческое пятое место. Я доброжелательно и позитивно отнёсся к его назначению на пост главного тренера «Ахмата», есть что вспомнить. Переговорили с ним, обменялись мыслями, что хотелось бы повторить этот результат.

У нас с ним нормальные человеческие отношения. Когда он пришёл первый раз в команду, помог нам, а мы помогли ему. Мы сделали общее дело для клуба, что было хорошо для всех», — сказал Шелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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