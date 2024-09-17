Вратарь «Ахмата» Шелия: с Ташуевым мы заняли историческое пятое место, хочется повторить

Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о возвращении Сергея Ташуева на пост главного тренера команды.

«У нас с Ташуевым был хороший результат — историческое пятое место. Я доброжелательно и позитивно отнёсся к его назначению на пост главного тренера «Ахмата», есть что вспомнить. Переговорили с ним, обменялись мыслями, что хотелось бы повторить этот результат.

У нас с ним нормальные человеческие отношения. Когда он пришёл первый раз в команду, помог нам, а мы помогли ему. Мы сделали общее дело для клуба, что было хорошо для всех», — сказал Шелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.