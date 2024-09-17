Игрок «Ростова» Вахания высказался о судействе в матче с «Краснодаром»

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о судействе в прошедшем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2).

«Возникли ли вопросы, почему судья раздавал карточки направо и налево? Да, возникли — почему нам? Почему не показывают за точно такие же нарушения другой команде? Вот это не понимаю. Есть ли установка в команде не высказываться резко по судейству? Нет, ничего такого нет», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

После выездного поражения от «Краснодара» подопечные Валерия Карпина с 11 очками идут на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 9-м туре чемпионата России «Ростов» 22 сентября примет махачкалинское «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.