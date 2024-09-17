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«Зенит» — «Рубин»: где смотреть, во сколько начнётся матч Кубка России

«Зенит» — «Рубин»: где смотреть, во сколько начнётся матч Кубка России
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Сегодня, 17 сентября, состоится матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Встречу «Зенита» и «Рубина» покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
17 сентября 2024, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После трёх сыгранных туров «Зенит» набрал семь очков и возглавляет турнирную таблицу группы D. «Рубин» имеет в своём активе шесть очков и находится на втором месте. Также в этой группе выступают тольяттинский «Акрон» (5) и воронежский «Факел» (0).

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