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Защитник «Балтики» Олег Исаенко: были обиды на «Химки», но это уже в прошлом

Защитник «Балтики» Олег Исаенко: были обиды на «Химки», но это уже в прошлом
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Защитник «Балтики» Олег Исаенко высказался о своём периоде в подмосковных «Химках». Он признался, что никаких обид на клуб нет. Исаенко подчеркнул, что сейчас сконцентрирован на выступлениях в составе «Балтики».

«Я видел, что не играю и не получаю шанса в «Химках», поэтому совместно с клубом приняли решение мне найти аренду, где буду получать игровую практику. Может, были какие-то обиды, что в «Химках» не дали больше игрового времени, но это уже в прошлом. На данный момент я выступаю за «Балтику», где могу прогрессировать и расти в качестве футболиста», — сказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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