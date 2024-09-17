Защитник «Балтики» Олег Исаенко: были обиды на «Химки», но это уже в прошлом

Защитник «Балтики» Олег Исаенко высказался о своём периоде в подмосковных «Химках». Он признался, что никаких обид на клуб нет. Исаенко подчеркнул, что сейчас сконцентрирован на выступлениях в составе «Балтики».

«Я видел, что не играю и не получаю шанса в «Химках», поэтому совместно с клубом приняли решение мне найти аренду, где буду получать игровую практику. Может, были какие-то обиды, что в «Химках» не дали больше игрового времени, но это уже в прошлом. На данный момент я выступаю за «Балтику», где могу прогрессировать и расти в качестве футболиста», — сказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.