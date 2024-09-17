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Виталий Лисакович: полюбил «Балтику» ещё в РПЛ, моя задача — вернуть команду обратно

Виталий Лисакович: полюбил «Балтику» ещё в РПЛ, моя задача — вернуть команду обратно
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Белорусский нападающий Виталий Лисакович поделился эмоциями от возвращения в состав калининградской «Балтики». В прошлом сезоне форвард выступал за клуб на правах аренды из «Рубина».

«Я полюбил «Балтику» ещё в РПЛ. Мне очень нравятся тут болельщики и всё остальное. Я пришёл в команду, чтобы помочь вернуть её обратно в РПЛ. Это моя задача в данный момент», — сказал Лисакович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Лисакович провёл за «Балтику» один матч в Мелбет Первой лиге, в котором отметился забитым голом.

Напомним, белорусский футболист выступал за «Рубин» с зимы 2022 года — тогда нападающий перешёл из московского «Локомотива». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 1 млн.

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