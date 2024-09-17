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Аршавин оценил игру Соболева за «Зенит»

Аршавин оценил игру Соболева за «Зенит»
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о дебютном выступлении Александра Соболева за «Зенит». Новичок клуба накануне сыграл 60 минут в матче 8-го тура РПЛ с ПФК ЦСКА (1:0). Соболев не отметился результативными действиями. По мнению Аршавина, форвард выглядел тяжеловато и ему нужно время на адаптацию.

«Соболев выглядит тяжеловато. Понятно, что из‑за простоя, который был в «Спартаке», нет тонуса. Он до последнего не знал, перейдёт ли он. Ему нужно какое‑то время, чтобы прийти в себя, адаптироваться к игрокам, «Зениту», тренерам и так далее», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

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