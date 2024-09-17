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«Он будет рвать и метать». Аршавин объяснил мотивацию Дзюбы

«Он будет рвать и метать». Аршавин объяснил мотивацию Дзюбы
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Известный в прошлом футболист сборной России Андрей Аршавин объяснил мотивацию Артёма Дзюбы, который накануне подписал контракт с «Акроном». По мнению эксперта, 36-летний форвард будет «рвать и метать», пока у него есть возможность бить рекорды.

«Дзюба будет рвать и метать, пока у него есть возможность побить рекорды. Конечно он выше всех классом, по уровню мастерства», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Дзюба подписал с «Акроном» контракт до конца текущего сезона. Артёму не хватает пяти голов, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Сейчас у Дзюбы 229 голов, а у Александра Кержакова 233 гола. Дзюба имеет шанс сравняться и даже превзойти Кержакова, который уже завершил карьеру.

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