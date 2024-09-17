Жирков: Абрамович просил меня остаться в «Челси», обещал, что буду играть, а я не поверил

Бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков поделился воспоминаниями о своём уходе из лондонского «Челси».

«Переход в «Анжи» был одним из самых тяжёлых решений в жизни. С одной стороны, хотелось играть. Были жизненные трудности в Англии. Абрамович просил меня остаться в «Челси», но я отказался. У нас был разговор с ним до трансфера. Он обещал, что буду играть, а я не поверил. Сейчас бессонными ночами вспоминаю об этом (смеётся). Может, зря не послушал. Но что сделано, то сделано», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, Жирков выступал за лондонский «Челси» с 2009 по 2011 год. В 49 матчах за английский клуб Жирков забил один мяч и отдал 11 результативных передач. Вместе с «Челси» Жирков выиграл Кубок, Суперкубок и чемпионат Англии.