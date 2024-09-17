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Спартак Гогниев возглавил «Аланию»

Спартак Гогниев возглавил «Аланию»
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«Алания» на своём официальном сайте объявила о назначении Спартака Гогниева на пост главного тренера команды. Ранее специалист уже возглавлял владикавказцев.

«С возвращением, Спартак Артурович!» — написала пресс-служба владикавказской «Алании».

Напомним, Гогниев руководил «Аланией» в период с июля 2019 по май 2022 года. За три сезона работы он вывел команду из Второй лиги в Первую лигу, пробился в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России. Позже тренер успел поработать в подмосковных «Химках», откуда ушёл со скандалом.

Сейчас «Алания» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги.

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