Игрок «Торпедо» Нетфуллин: было приятно встретиться с тренерским штабом Андрея Талалаева

Игрок «Торпедо» Равиль Нетфуллин высказался по итогам матча Первой лиги с «Балтикой». Игра 10-го тура первенства состоялась накануне и завершилась победой московской команды со счётом 2:1.

«В матче с «Балтикой» не было никакой принципиальности, но это тоже лидер чемпионата. «Балтика» только вылетела из РПЛ и борется, чтобы вернуться обратно. Было приятно встретиться с тренерским штабом Андрея Талалаева, ведь я работал с ними. Но это футбол, поэтому этот тренерский штаб сейчас здесь, а уже завтра он может быть в другом месте», — сказал Нетфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.