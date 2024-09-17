Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нетфуллин: надеюсь, ПАОК даст Чалову толчок для перехода в более сильный клуб в Европе

Нетфуллин: надеюсь, ПАОК даст Чалову толчок для перехода в более сильный клуб в Европе
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин высказался о переходе нападающего Фёдора Чалова в греческий ПАОК.

«Многие рады за Фёдора Чалова. Может, ПАОК и греческий чемпионат — это не тот уровень. Ведь до этого на уровне СМИ были разговоры о других командах, куда Чалов мог перейти, однако что-то мешало. Чалов — сильный и качественный футболист, который делал разницу в ЦСКА. Надеюсь, что ПАОК в качестве промежуточного варианта даст Чалову толчок для перехода в более сильный клуб в Европе», — сказал Нетфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Фёдор Чалов присоединился к ПАОКу в это трансферное окно. Ранее российский форвард выступал за московский ЦСКА. В составе греческого клуба Чалов провёл семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Материалы по теме
Игрок «Торпедо» Нетфуллин: было приятно встретиться с тренерским штабом Андрея Талалаева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android