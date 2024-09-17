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В «Наполи» высказались о переговорах с Хвичей Кварацхелией о новом контракте

В «Наполи» высказались о переговорах с Хвичей Кварацхелией о новом контракте
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Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна рассказал о дальнейшем сотрудничестве и продлении контракта с полузащитником Хвичей Кварацхелией.

«У него всё ещё действует контракт на следующие три года. Были клубы, заинтересованные в Кваре, но мы хотели продолжить сотрудничество. Сейчас мы работаем с его агентами над продлением контракта», — цитирует Манна Sky Sport.

Напомним, что 15 сентября «Наполи» обыграл «Кальяри» со счётом 4:0. Один из голов забил Хвича Кварацхелия (на 66-й минуте). После данного матча команда набрала девять очков и занимает второе место в турнирной таблице. На первом месте с небольшим отрывом «Удинезе», у него 10 очков.

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