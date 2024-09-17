Аванесян: мало кто думал, что Латышонок перейдёт из вылетевшей команды в «Зенит»

Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян высказался об экс-голкипере калининградцев Евгении Латышонке, ныне выступающем в составе санкт-петербургского «Зенита».

«Женька Латышонок заслужил, что сейчас имеет. Наверное, мало кто мог подумать, что вратарь может перейти из вылетевшей команды в команду-чемпион. Но мало кто видел, не считая партнёров по команде, как он каждый день трудился», — сказал Аванесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Латышонок перешёл в «Зенит» из «Балтики» минувшим летом. За петербуржцев он уже успел провести девять матчей и пропустил всего три гола.